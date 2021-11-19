ضبط 1400 علبة سجائر مستوردة وتحرير 36 محضرا في حملة بجنوب سيناء

كلّف المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بتشكيل عددًا من الحملات الرقابية المكثفة، برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، للمرور على الأنشطة التجارية والصناعية، والأسواق المحلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومجالس المدن التي استهدفت مدن« ذهب وأبو زنيمة والطور وحي الزهور».

جاء ذلك للتأكد من تدوين الأسعار على العبوات الغذائية وتواريخ الإنتاج والتراخيص من الأجهزة المعنية، وعدم التلاعب في السلع أو المواصفات أز الجودة، وفي حال مخالفة ذلك يتم تحرير محاضر ورفعها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

التحفظ على 1400 علبة سجائر مجهولة المصدر

وفي السياق ذاته، أوضح «الحارون» لـ«الدستور»،أنه تمكنت الحملات الرقابية من تحرير 65 محضرًا ضمن مخالفات تموينية، منها التحفظ على 1400 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وكذا تحرير 22 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية في المحلات التجارية أو المطاعم.

ولفت إلى أنه تم تحرير 6 محاضر في مخالفات المحال التجارية للبيع بأزيد من السعر المعلن، كما تم تحرير 36 محضرًا في عدم الإعلان على الأسعار على العبوات والسلع، ومخالفة القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017، والذي يلزم التجار والصناع بتدوين الأسعار على العبوات يتضمن سعر المصنع والسعر النهائي للمستهلك، وتاريخ الصلاحية.