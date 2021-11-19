الزمالك يعود للانتصارات بثنائية فى شباك الإسماعيلى

فاز فريق الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين يظل الإسماعيلي في المركز السابع عشر بلا رصيد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي و محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وهاجم كلاهما من البداية، ويهدر شكري نجيب فرصة للدراويش في الدقيقة الثانية من رأسية علت عارضة مرمى الأبيض، وينحصر اللعب لفترات طويلة في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.



وبمرور الوقت ينشط لاعبو الزمالك ويكثفون محاولاتهم من على الأجناب، وفي الدقيقة 14 يسدد إمام عاشور كرة قوية يشتتها الدفاع لركنية، وفي الدقيقة 25 يسدد عبدالرحمن مجدي كرة خادعة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الزمالك، وفي الدقيقة 34 يتألق محمد عواد وينقذ مرمى الأبيض من فرصة محققة من انفراد لشيلونجو، ويحصل محمد دسوقي على بطاقة صفراء للخشونة مع زيزو.

وتوالت المحاولات البيضاء لتسجيل هدف التقدم في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الفريقان محاولاتهما الهجومية ويحصل أحمد مصطفى على بطاقة صفراء للخشونة مع عبدالله جمعة، وبعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبد الله جمعة للخشونة، وتوالت المحاولات الهجومية من الزمالك للتسجيل، ويطالب مصطفى فتحي بركلة جزاء في الدقيقة 61 ولكن الحكم يشير باستئناف اللعب.



ويدفع الجهاز الفني للزمالك بحمزة المثلوثي وعمر السعيد بدلا من عبد الله جمعة وسيف الدين الجزيري، في حين يدفع الإسماعيلي بمحمود دونجا بدلا من محمد عادل، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمد هاشم مدافع الدراويش للخشونة مع محمد عواد، وبعدها يحصل عماد حمدي على بطاقة صفراء للخشونة مع طارق حامد.

وفي الدقيقة 74 يهدر عمر السعيد فرصة لتسجيل هدف التقدم للأبيض من رأسية علت العارضة، وفي الدقيقة 83 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد لمس باهر المحمدي للكرة بيده داخل منطقة جزاء الدراويش ويحصل مدافع الإسماعيلي على بطاقة صفراء، ينجح أحمد سيد زيزو في ترجمتها للهدف الأول للأبيض، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بيوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم بدلا من مصطفى فتحي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

ويحاول الزمالك تعزيز التقدم في حين يسعى الإسماعيلي للتعديل، ويحصل أوباما على بطاقة صفراء للخشونة، ويحرز عمر السعيد الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد.