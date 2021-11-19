الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رئيس «سياحة النواب»: زيارة الأمير تشارلز وزوجته للمناطق الأثرية بمصر تروّج للسياحة عالميا

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته دوقة كورنوال الأميرة كاميلا  للعديد من المناطق التاريخية والأثرية في مصر، والتي كان أبرزها منطقة الأهرامات وأبو الهول وبيت الرزاز، والأزهر الشريف، وكذلك حديثه عن مصر وتاريخها ودورها المحوري في الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، يروّج للسياحة المصرية وثقل مصر سياحيا وثقافيا وسياسيا، ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.

وأضافت «علي»، أن هذه الزيارة هامة للغاية وتشجع على جذب الوفود السياحية الأوروبية وكذلك إلقاء الضوء على مقاصد مصر السياحية وكنوزها الأثرية، والتي سوف يكون لها مردود إيجابى قوى في الترويج للسياحة المصرية عالميًا وبالتالي سوف تتدفق السياحة الإنجليزية إلى مصر بعد هذه الزيارة، والتى كانت تمثل 40% من السياحة الثقافية.

ولفتت، إلى أن زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى المعالم السياحية المصرية جاءت في توقيت هام مع بداية موسم السياحة الشتوية في مصر، وفي ظل التطورات والاكتشافات التي تشهدها المعالم السياحية المصرية، مثل تطوير طريق الكباش، وافتتاحه في حفل اسطوري عالمى ضخم، وكذلك افتتاح متحف الحضارة، وترقب العالم لافتتاح المتحف المصري الكبير.

نشر الصور عبر «فيسبوك»

وأضافت رئيس سياحة النواب، أن نشر القصر الملكي البريطاني على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» صور الزيارة للأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال خلال تواجدهم بالمعالم الأثرية والتاريخية الهامة بمصر، أكبر ترويج للمناطق الأثرية والسياحة المصرية، خاصة بالدول الأوروبية، ما يزيد من عدد الأفواج السياحية خاصة وأن هذه الزيارة حظيت باهتمام عالمى من قبل وسائل الإعلام العالمية.

النائبة نورا على لجنة السياحة والطيران الأمير تشارلز رئيس لجنة السياحة بالنواب الأميرة كاميلا منطقة الأهرامات

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