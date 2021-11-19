شقيق بيج رامى لـ«الدستور»: «أخويا اتجوز تانى.. وهذا ليس عيبًا ولا حرامًا»

قال الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق البطل العالمي رامي السبيعي المعروف بـ"بيج رامي"، الفائز ببطولة مستر أوليمبيا للعام الثاني على التوالي، إن الصور المنتشرة لزفاف رامي حقيقية، والزوجة الثانية له.

تعليق شقيق بيج رامي على زواجه الثاني

وأضاف شقيق بيج رامي ، في تصريحات لـ"الدستور": “شقيقي تزوج زواج ثاني علني في أحد الفنادق من إحدى الفتيات المصريات ونحن كنا على علم بذلك الزواج”، متسائلا: “هل هذا عيب أو حرام؟ بالفعل لا، إذ فأين المشكلة؟”.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر زواج بيج رامي من زوجة ثانية على أم بناته وابنة خاله.