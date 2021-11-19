خبراء: زيارة الأمير تشارلز تقدم رسالة قوية للجميع بأن مصر آمنة ومستقرة

أشاد خبراء فى مجال السياحة بزيارة ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز، وزوجته دوقة كورنوال، التاريخية إلى مصر، مؤكدين أن الزيارة تعادل إنفاق ملايين الدولارات على حملات الترويج السياحى لمصر، خاصة بعدما تناولتها وسائل الإعلام العالمية باهتمام كبير.

وقال الخبير السياحى، إلهامى الزيات، إن الزيارة تعد تاريخية بكل المقاييس، لكونها دعاية عالمية لمصر، ليس فى المملكة المتحدة فقط بل فى العالم أجمع، مؤكدًا أنها ستترك مردودًا جيدًا فى السوق الإنجليزية لكونها تقدم رسالة قوية للعالم حول كون مصر بلدًا آمنًا تمامًا، استطاع تجاوز كل الأزمات التى مر بها فى السنوات الماضية.

وأضاف: «تناول وسائل الإعلام العالمية زيارة الأمير تشارلز كان أكثر من رائع، الأمر الذى يشجع على عودة السياحة القوية من السوق الإنجليزية، خاصة بعد زيارته المناطق الأثرية مثل منطقة الأهرامات، وبيت الرزاز بحى الدرب الأحمر، بالإضافة إلى حرصه على لقاء مجموعة من أساتذة وطلاب وخريجى بيت جميل للفنون التراثية».

فيما قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية عضو مفوضية السفر الأوروبية، إن أهمية الزيارة تأتى من كونها الأولى له ولزوجته بعد جائحة كورونا.

وأضاف: «الزيارة تأتى بعد تسلم مصر رئاسة النسخة الـ٢٧ من قمة المناخ، بعد استضافة المملكة المتحدة النسخة الـ٢٦، وهى مهمة لمصر فى ظل الظروف الحالية، بعدما تجول الأمير وقرينته فى رحاب الأزهر الشريف وعند الأهرامات وأثناء اللقاءات الرسمية وغير الرسمية بحرية وسلام، حتى دون ارتداء واقٍ للأنف والفم، وهو مؤشر مهم يثبت للعالم أن مصر آمنة وتنعم بالسلام وترحب بالجميع».

وتابع: «تعد الزيارة خير دعاية للسياحة المصرية، وتحمل رسالة للدول التى لا تزال تضع مصر ضمن القوائم الحمراء وعالية الخطورة حتى تتراجع عن موقفها».

وأكمل أن الزيارة تضمنت العديد من اللقاءات والفعاليات التى ارتبطت بدعم الأمير تشارلز للتراث الثقافى فى مصر، إلى جانب قضايا التغير المناخى، فى ضوء استضافة مصر قمة المناخ ٢٠٢٢، إلى جانب لقاءات مع حرفيين فى مهن مرتبطة بالتراث، والمشاركة فى اجتماع لرواد الأعمال وقيادات نسائية، إضافة لحضور حفل استقبال بريطانى مصرى فى منطقة الأهرامات احتفاء بما يجمع البلدين من روابط، ثم زيارة مدينة الإسكندرية، وكلها يمكن استخدامها فى الدعاية للسياحة الثقافية فى مصر.

أما على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، فأوضح أن الزيارة جاءت فى توقيت متميز، فى ظل استعداد مصر لإطلاق حملة ضخمة للترويج لمشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر، لكونه يعد رسالة قوية للملوك والرؤساء ويشجع على زيارة مصر.

وقال: «تتزامن زيارة الأمير تشارلز لمصر مع رسو حاملة الطائرات البريطانية (كوين إليزابيث) فى الإسكندرية، ما أتاح الفرصة لزيارة المدينة فى اليوم الثانى من رحلة ولى العهد البريطانى إلى مصر».

وفى الإطار نفسه، قال عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون»، إن الزيارات السياسية تحظى باهتمام كبير ومتابعة عالمية، وتسهم كثيرًا فى الدعاية السياحية، لأن وسائل الإعلام العالمية تتابعها باهتمام كبير، ما يجعل لها مردود سياسى واقتصادى وسياحى جيد للغاية».

وأضاف: «تأتى الزيارة فى ظل ما يشهده العالم من توتر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتبرهن أن مصر آمنة ومستقرة بعدما استطاعت السيطرة على الجائحة، وسيكون لها مردود سياحى إيجابى، سواء من السوق الإنجليزية أو من الأسواق الأوروبية والعالمية».

وأكمل: «الزيارة تزيد الثقة فى المناطق السياحية المصرية والمنتجعات، خاصة أن مصر تتمتع بمنتجعات صحية ونظيفة وشواطئ واسعة ومتميزة، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة فى الطلب على المقاصد السياحية المصرية، خاصة مع اقتراب انطلاق مؤتمر شباب العالم فى شهر يناير، واستضافة مصر قمة المناخ، بالإضافة إلى غيرها من المناسبات والاحتفالات المرتقبة فى الفترة المقبلة».

فاتن غلاب