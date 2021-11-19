صعوبات النوم تنذر باقتراب القاتل الصامت.. فكيف يمكن مواجهته؟

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الكثيرون يعانون من عدم النوم ليلا جيدا، لكن الخبراء وجدوا أن عدم القدرة على النوم قد يكون علامة تحذير على وجود قاتل صامت.

وتابعت أن العلماء يعتقدن أن حوالي 40 في المائة من البريطانيين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ووجدت الأبحاث أن مقدار النوم الذي تحصل عليه يمكن أن يكون له تأثير على مستويات الكوليسترول لديك.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف أن الأدوية الخاصة بهذه الحالة قد كلفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية حوالي 16.7 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأوضحت أن ارتفاع الكوليسترول يحدث عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية في الدم، وتنص الصحة البريطانية على أن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب أعراضًا وأن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك هو من خلال الاختبار.

وأكدت الصحيفة أنه يمكن لأشياء مثل عمرك ووزنك وحالات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أن تساهم أيضًا في خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول.

من جانبه، قال الدكتور دون جرانت، المسؤول السريري في ذا اندبندنت فارمسي، إن الدراسات السابقة أظهرت صلات بمشكلات النوم وارتفاع الكوليسترول في الدم.

وأكدت الصحيفة أنه تم تقييم المرضى الذين شاركوا في الدراسة بناءً على عادات ونمط حياتهم بالإضافة إلى مدة نومهم وما إذا كانوا يعانون من الشخير أم لا كما تم قياس مستويات الدهون لديهم وهذا ما يشير إلى مستويات الكوليسترول الجيد والسيئ.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الحوليسترول وهو أمر سيء.

كما أكدت الصحيفة أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم له صلات بأمراض القلب، بينما ذكرت الأبحاث إنه وفقا للدراسات فإن قلة النوم مرتبطة بهذا.

ومع ذلك، أكد الدكتور جرانت أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا يرجع إلى السبب والنتيجة أم لا أو ما إذا كان الارتباط بالنوم والكوليسترول ام انها مجرد مصادفة.