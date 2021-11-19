الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مؤتمر لوزارة الهجرة ضمن فعاليات «ملتقى أولادنا» بحضور نبيلة مكرم (صور)

وزيرة الهجرة بملقى
وزيرة الهجرة بملقى اولادنا

أقام ملتقى أولادنا برئاسة "سهير عبد القادر" مؤتمر بعنوان " صوت مصر في أفريقيا " ضمن فعاليات دورته الخامسة وذلك مساء الْيَوْمَ الجمعة بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

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وقالت الدكتورة نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة إنها كانت في جامعة الأزهر وكانت سعيدة بعدد الأفارقة الدارسين وأنها أيضا سعيدة بتواجد المصريين العاملين والدارسين في أفريقيا . 

وقالت عن الأفارقة: "إحنا قريبين جدا من بعض في الشكل والطباع حتي لو اللون مختلف ولكن العادات والتقاليد والشخصية قريبة من بعض " .

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وأضافت أن القوى الناعمة في مصر هي التي تساعد وزارة الهجرة في إنقاذ مشاكل ما يتعلق بالعاملين في الخارج، مؤكدة أن القيادة السياسية تطور وتنمي في أفريقيا وعلى المستوى الرسمي الجهود السياسية تقوم بأعمال جبارة على أرض تنزانيا .

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وتابعت مكرم أن هناك مفاهيم كثيرة وثقافة منذ سنوات نحتاج ان نغيرها ولابد للشباب المصري ان يندمج مع عادات الافارقة وأنها ستنظم فعاليات ومبادرات اكثر خاصة بالأفارقة لتقارب وجهات النظر ولنصبح شعب واحد.

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي وتستمر فعالياته حتى الإثنين القادم الموافق ٢٢ نوفمبر الحالي 

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وتقام دورة هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، وهي دورة استثنائية ، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

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وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني  كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية.

.ويهدف المهرجان إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي.

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إضافة إلي استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز علي أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف علي أهم ملامح بلدهم 

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ويقام الملتقى تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية.

منها وزارة الثقافة،  ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

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عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية دار الأوبرا المصرية عمه العلاقات المصرية مختلف بلدة بمشاركة صوت مصر في أفريقيا الاقتصا نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سوا نرجع فرحتنا سهير عبد القادر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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