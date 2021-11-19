الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يهنئ ميرزيوييف على إعادة انتخابه رئيسًا لأوزبكستان

بوتين
بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، على إعادة انتخابه، وأشاد بإنجازاته خلال اجتماعهما في موسكو.
وقال بوتين- في تصريحات مخاطبًا ميرزيوييف، نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "أود أن أهنئكم على فوز مقنع في الانتخابات، لقد ناقشنا الأمر عدة مرات عندما كنتم تتخذون الخطوات الأولى كرئيس، إن العمل الذي ينتظركم كبير ومعقد، لكنكم تفعلون ذلك، رائع جدًا".
وتابع بوتين: "إنك تحرز تقدمًا بثقة وتحسن من شئون البلاد، والنتيجة واضحة والناس يرونها ويشعرون بها".
وأجرت أوزبكستان انتخابات رئاسية في نهاية أكتوبر، شارك فيها خمسة مرشحين من بينهم ميرزيوييف، وأعيد انتخاب ميرزيوييف لولاية مدتها خمس سنوات، وحصل على 80% من الأصوات.
وتم انتخاب ميرزيوييف لأول مرة رئيسًا في انتخابات خاصة في عام 2016 بعد وفاة سلفه إسلام كريموف، الذي كان يحكم الدولة الواقعة في آسيا الوسطى منذ عام 1989.

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وائل لطفي

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