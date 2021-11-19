أمين جمال: من الوارد غناء علي ربيع بصوته ضمن «زومبي على جنبي»

كشف السيناريست والكاتب أمين جمال، عن خوضه تجربة كوميدية جديدة في السينما، بطولة الفنان علي ربيع، حملت اسم «زومبي على جنبي»، وذلك عقب مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني، وحكاية «حكايتي مع الزمان».

وتابع «جمال» في تصريحات لـ«الدستور» قائلًا: «علي ربيع يجسد دور مطرب مهرجانات اسمه «حمادة بطة»، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية»، لافتًا إلى أنه من الوارد غناء علي ربيع بصوته ضمن الأحداث.

وأعرب، عن سعادته لمشاركته كتابة العمل مع المؤلف وليد أبو المجد، متابعًا: «أتمنى أن ينل إعجاب الناس ويكون خفيف على قلبهم، ويتبسطوا بيه».

يذكر أن العمل يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن فهو من بطولة كل من الفنان أشرف عبد الباقي، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، عارفة عبد الرسول، محمد محمود وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رعب ويتحدث عن مصاصي الدماء.

علي ربيع عبر «إنستجرام»

وفي سياق متصل، كان نشر الفنان على ربيع صورته عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مع المنتج أحمد السبكي، معلقًا عليها «قريبًا».

يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع فيلم «الخطة العايمة»، وشارك في بطولة العمل غادة عادل، محمد عبدالرحمن، تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي وإخراج معتز التوني.