الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمين جمال: من الوارد غناء علي ربيع بصوته ضمن «زومبي على جنبي»

الفنان علي ربيع
الفنان علي ربيع

كشف السيناريست والكاتب أمين جمال، عن خوضه تجربة كوميدية جديدة في السينما،  بطولة الفنان علي ربيع، حملت اسم «زومبي على جنبي»، وذلك عقب مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني، وحكاية «حكايتي مع الزمان».

وتابع «جمال» في تصريحات لـ«الدستور» قائلًا: «علي ربيع يجسد دور مطرب مهرجانات اسمه «حمادة بطة»، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية»، لافتًا إلى أنه من الوارد غناء علي ربيع بصوته ضمن الأحداث.

وأعرب، عن سعادته لمشاركته كتابة العمل مع المؤلف وليد أبو المجد، متابعًا: «أتمنى أن  ينل إعجاب الناس ويكون خفيف على قلبهم، ويتبسطوا بيه».

يذكر أن العمل يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن فهو من بطولة كل من الفنان أشرف عبد الباقي، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، عارفة عبد الرسول، محمد محمود وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رعب ويتحدث عن مصاصي الدماء.

 

علي ربيع عبر «إنستجرام»

وفي سياق متصل، كان نشر الفنان على ربيع صورته عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مع المنتج أحمد السبكي، معلقًا عليها «قريبًا».

يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع فيلم «الخطة العايمة»، وشارك في بطولة العمل غادة عادل، محمد عبدالرحمن، تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي وإخراج معتز التوني.

السيناريست والكاتب أمين جمال زومبي على جنبي سينمائي ا كوميدية الفنان علي ربيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

شقيق بيج رامى لـ«الدستور»: «أخويا اتجوز تانى.. وهذا ليس عيبًا ولا حرامًا»

سقوط أمطار خفيفة على أحياء الإسكندرية (صور)

«رياح وحبات برد».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وأماكن سقوط الأمطار

«الأمطار» تفرض الطوارئ فى 7 محافظات.. وتحذيرات من وزير التنمية المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تحظر حماس.. ماذا قالت إسرائيل والحركة الفلسطينية؟

«التعاون الإسلامى» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم من بلدية الاحتلال بالقدس