جامعة عين شمس توافق على زيادة سرعة الإنترنت لـ٤٠ ميجا بـ«تربية نوعية»

رفعت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، سرعة الإنترنت مع تغير كافة الأسلاك الموجودة إلى ألياف ضوئية وربطها بكافة المكاتب الإدارية والمعامل والمدرجات تماشياً مع التحول الرقمي ورفع الكفاءة التكنولوجية في جميع المجالات بها، وكذلك المعامل والمدرجات.

وأكد الدكتور أسامه السيد أن الكلية تسعى لتحقيق التحول الرقمي على كافة المستويات بالكلية، حيث إن التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا في تحسين طرق التعليم والإدارة، وبذلك تزيد من قدرة الطالب على البحث عن أي معلومة أو تنزيل أو نشر أي بحث.