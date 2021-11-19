بـ«الكيف ووسيلة التواصل».. سقوط تاجر حشيش فى كمين التل الكبير بالإسماعيلية

"حشيش وطبنجة و3 هواتف محمولة".. مضبوطات حاول تاجر مخدرات إخفاءها من رجال المباحث، وترويجها على عملائه، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بالإتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة التل الكبير، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش، طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار، 3 هواتف محمولة".

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.