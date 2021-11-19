الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف من التضخم

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا وسط مخاوف من ارتفاع التضخم، وإن كان لا يزال في الطريق لتسجيل خسائر أسبوعية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع متأثرا بصعود الدولار وتوقعات بإقدام البنوك المركزية على رفع الفائدة.

سعر الذهب
زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1863.10 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1863.30 دولار.
ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يزيد تكلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يراهن فيه المتعاملون على رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.
ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر.

المعادن النفسية
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ على الفضة تغير يذكر ليجري تداولها عند 24.77 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 1.4 في المئة ليبلغ 1033.81 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.1 في المئة إلى 2067.03 دولار للأوقية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، استقرت أسعار الذهب، عند مستوياتها السابقة مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى.
وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1859.80 دولار.
وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر، بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق في 2022.
ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر.

الذهب أسعار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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