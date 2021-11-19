بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة الزيتون

ترأس صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون.

جاء ذلك بمشاركة القمص الدكتور أوغسطينوس موريس، راعي الكنيسة. وقبل كلمة العظة، ألقى الأب الراعي كلمة شكر وترحيب بغبطة البطريرك، ثم أجرى غبطة أبينا البطريرك حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، حيث ناقش غبطته معهم ما تعملوا خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

تضمن الاحتفال أيضًا تقديم الأبناء والبنات المُحتفى بهم بعض الطلبات والصلوات المتخلفة. واختتم القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة البطريرك.