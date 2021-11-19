الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ«مشروع وهمى».. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم، أوهم نصاب ضحاياه، بقدرته على استثمار أموالهم في مشروع تجاري، مقابل منحهم أرباحا شهرية، وتحصل منهم على مبالغ مالية وقام بالنصب عليهم.

بالعرض على اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الحديد والصلب، مقابل فائدة شهرية.

وقام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها، وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم، بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتبين وجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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