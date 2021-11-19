الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«فضل الحضارة المصرية على الإنسانية».. كتاب جديد يكشف نبوغ المصريين

فضل الحضارة المصرية
فضل الحضارة المصرية على الإنسانية

صدر مؤخرا كتاب "فضل الحضارة المصرية على الإنسانية" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تأليف الكاتبة منال فوزي وتقديم الدكتور زاهي حواس.

 قالت منال فوزي في مقدمة كتابها إن هذا الكتاب هو خلاصة بحث في تاريخ الحضارة المصرية القديمة اعتمدت في إعداد مادته على معلومات مستمدة من مصادر تاريخية موثقة ومعترف بها علميا، وليس مظان أو ادعاءات حضارية مرسلة "قديمة أو حديثة"، واستهدفت منه إظهار مدي ما وصلت إليه الحضارة المصرية القديمة من تقدم ورقي في العديد من المجالات الإنسانية "كالهندسة المعمارية، والفلك، والرياضيات، والطب، والعقاقير العلاجية، والأنشطة الرياضية.. إلخ" الأمر الذي بوأها لأن تكون رائدة الحضارات الإنسانية القديمة، وأساس الحضارة الغربية الحديثة.

وأضافت فوزي أننا أهملنا تراثنا الحضاري في مراحله الزمنية كافة، الأمر الذي رسخ في ذهن الكثيرين اعتقاد أن المصريين القدامي لم يكن لهم أي جهد فكري وعلمي، وأنهم  أصجاب حضارة هشه نسجت خيوطها من نتاج الحضارات السابقة عليها، لذا يأتي هذا الكتاب لتصحيح هذا الاعتقاد  الخاطيء، والكشف عن عظمة تراثنا  الحضاري، وما يحظى به أسلافنا القدامي من مظاهر رقي في مجالات العلم، والفلك والفن التي أورثوها للحضارات التي نشأت بعدهم.

وتابعت: برغم نبوغ المصريين القدماء في العديد من مجالات الحياة الإنسانية إلا أنها اختارت مجال الطب ليكون مجالا لباكورة إصدارتها المتعلقة بمظاهر تقدم ورقي الحضارة المصرية القديمة، بالنظر إلى غزارة وتنوع الأسهامات المتميزة وغير المسبوقة للمصريين القدماء في هذا المجال.

من جانبه يرى الدكتور زاهي حواس عبر مقدمته للكتاب أن الباحثة منال فوزي قامت بجهود كبيرة في جمع المادة العلمية من خلال البرديات لطبية والتي تعتبر من أهم المصادر التي وصلتنا، كي نعرف معلومات مهمة عن أسباب نبوغ المصريين في مجال الطب.

فضل الحضارة المصرية على الإنسانية منال فوزي بحث في تاريخ الحضارة المصرية القديمة مجال الطب زاهى حواس

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