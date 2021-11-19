الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

التفاصيل الكاملة حول اليوم العالمى للرجل.. متى بدأ وكيف يتم الاحتفال به؟

اليوم العالمي للرجل
اليوم العالمي للرجل

يحتفل العالم اليوم 19 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للرجال، نظرًا لمساهماتهم في المجتمع، كما يعد أيضًا اليوم الذي يتم فيه خلق الوعي حول رفاهية الرجال وصحتهم.

وفي ذات السياق، يقدم "الدستور" ما لا تعرفه عن اليوم العالمي للرجال، كالتالي:

الأركان الـ6 لليوم العالمي للرجل:

يرتكز اليوم العالمي للرجل على 6 ركائز خاصة ببناء نماذج إيجابية للذكور أبطال الطبقة العاملة في الحياة اليومية، كما تركز على الاحتفال بمساهمات الرجال في المجتمع، والأسرة، والزواج، ورعاية الأطفال، والبيئة، وكذا العناية بصحة الرجال ورفاهيتهم الاجتماعية والعاطفية والجسدية والروحية.

كما يسلط الضوء على التمييز الذي يواجهونه في مجالات متعددة.

ويعمل اليوم العالمي للرجل على نشر الوعي بالعلاقات بين الجنسين ويركز على تعزيز المساواة بينهم، كما يعد أيضًا بإنشاء عالم أفضل وأكثر أمانًا، حيث يمكن لكل كائن أن يزدهر بكامل إمكاناته.

تاريخ اليوم العالمي للرجال:

واحتفل الدكتور جيروم تيلوكسينغ أستاذ التاريخ بجامعة جزر الهند الغربية في ترينيداد وتوباغو  باليوم العالمي للرجال لأول مرة في عام 1999، للاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد والده كما شجع الجميع على استخدام هذا اليوم لطرح القضايا التي تهم الرجال والفتيان.

يذكر أن هذا اليوم مخصص للتحدث عن رفاهية الرجال وصحتهم، والتكيف المجتمعي الذي يتعرضون له، إذ يتم فيه الحديث عن التمييز الذي يواجهونه في المجتمع والأكاذيب التى تلاحق بعض الرجال من بعض النساء ويتم الوعد بخلق علاقات أفضل بين الجنسين والهدف النهائي لهذا اليوم هو تعزيز القيم الإنسانية الأساسية والوعي لدى الرجال.

العالم الرجال ليوم العالمي للرجال الوعي رفاهية الرجال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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