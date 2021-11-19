«ربنا يوفقك ويسدد خطاك».. رسائل المصريين إلى السيسي في عيد ميلاده

يحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 19 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 67، حيث ولد في 19 نوفمبر عام 1954، في حي الجمالية الشعبي، وقد بدأ حياته العسكرية عام 1970 طالبا في المدرسة الثانوية الجوية، واختار الكلية الجوية تأثرا بما حدث لمصر خلال نكسة 67، وتخرج منها عام 1977.

وبمناسبة عيد ميلاد السيسي، وقدم الكثير من الشعب المصري التهنئة إلى الرئيس عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متمنين له دوام الصحة والعافية، وهو ما ترصده “الدستور” في السطور التالية:

كتب حسام: “كل سنة وحضرتك بخير وصحة وعافية ياريسنا AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي ويارب يوفق ويسدد خطاك نحو حلمك وحلمنا في رفعة أوطاننا ياحبيبنا ياعزيز مصر”.

وكتبت صفحة قومي: “النهاردة عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل اللي انقذ مصر من الضياع وبعدها بدأ في رحلة الاصلاح والتنمية الراجل اللي بيشتغل لمصر بجد من غير م يعوز اي شكر من حد كل سنة وانت القائد والأب والرئيس اللي شعبه بيحبه وعايز يكمل معاه الطريق والتنمية كل سنة وانت طيب يا حبيب الشعب”.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكتب محمد عبدالعزيز: "النهاردة ١٩ نوفمبرعيد ميلاد عزيز مصر ومنقذها فخامة الرئيس السيسي في يوم من الأيام في أجيال هتتكلم عن الراجل ده باعتباره صانع النهضة اللي هما عايشين بسببها في مكانة تانية غير الأجيال اللي قبلهم العالم كله عارف إن ده اللي بيحصل في مصر دلوقتي.. بدايات نهضة شاملة شبه البدايات اللي قرينا عنها في التاريخ لكل الدول اللي نهضت هنحكي لولادنا وأحفادنا عن مواطن اسمه "عبد الفتاح السيسي" ماكنش بيبطل شغل يوم بيوم، ساعة بساعة، دقيقة بدقيقة، علشان مصر والمصريين وبس، اللي بقى له عندهم رصيد حب واحترام يكافئ اللي هو عمله علشان البلد اللي كانت هتنهار تبقى عفيّة.. ففي يوم ميلادك اشكرك ي سيادة الرئيس علي ماقدمته لوطني مصر الغالي واعلم انك سوف تستمر في العطاء لتحيا مصر وكل عام وسيادتك بخير واطال الله عمرك.. AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي عشت يا رئيس مصر".

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكتبت صفحة الحكاية كانت كده: “النهاردة عيد ميلاد الرئيس السيسي الـ67 ومن 12 بليل شايفين الناس بتحتفل بيه بشكل مبهج اوي الحقيقة، والأسباب على كده كتير، منها انقاذه لمصر في 2013 وقيادته لثورة البناء واسراره على انشاء جمهورية جديدة ورغبته لأن مصر تنافس الدول العظمى”.

وتابعت: “بس إحنا مؤمنين أن الشيء اللي مخلينا قريبين من الرئيس بالطريقة دي على عكس اي رئيس فات هو لغة الحوار بتاعته التلقائية والعفوية واستغلاله لأي فرصة يقدر يتكلم فيها مع الشعب من القلب للقلب بدون خطابات رسمية، ولو فيه خطاب عادة هتلاقيه بيخرج عنه ويكلمنا هو منغير رسميات”.

واستكملت: “مش بس الكلام، الرئيس السيسي بيتفاعل معانا بدون التزامات، بنشوفه على الهوا وهو فرحان ووهو متعصب ووهو حزين على وضع ما وعايز يغيره.. بنشوف في الشارع وهو بيتعامل مع الناس وبيجبر بخاطرهم سواء بياعين او ناس بتطلب منه حاجات، بنشوفه وهو بيلاعب الاطفال ويشيلهم ويحضنهم”.

واختتمت: “كل ده خلاه قريب لينا وحسسنا انه واحد مننا، ده اللي خلانا نحبه مش بس كرئيس دولتنا وشخص انقذنا من هلاك محتوم.. لا نحبه لشخصه حاولنا في البوست ده نجمع اشهر جُمل قالها الرئيس السيسي بتلقائية وبدون سياق رسمي، واكتبولنا في الكومنتات لو فيه كلام قاله معلم معاكم كل سنة وانت طيب يا ريس وربنا يديلك طولت العمر عشان خاطر مصر ونكمل اللي بدأناه سوا”.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكتبت ريم أبوعيد: “كل عيد ميلاد وانت طيب يا ريس ربنا يحميك ويحفظك ويوفقك ويقدرك على الحمل التقيل”.

وكتب محمد أبو العيون: “اليوم عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعظم من حكم مصر في تاريخنا المعاصر، والرجل الذي سيسطر التاريخ اسمه بحروف من نور، وسيقف أمام عبقريته طويلًا إن لم يفعل الرئيس السيسي، شيء سوى أنه خلصنا من الفاشية الدينية لجماعة الإخوان الإرهابية؛ فهذا يكفيه السيسي، رجل نقل مصر من مُذيلة الأمم (عسكريًا واقتصاديًا وتأثيرًا دوليًا) إلى القمة، واستطاع أن يخطو بخطوات ثابتة نحو بناء مصر الحديثة كل سنة وأنت طيب يا قائد”.