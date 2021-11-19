الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامى» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

منظمة التعاون الإسلامى
منظمة التعاون الإسلامى

أدانت منظمة التعاون الإسلامي- بشدة- اليوم الجمعة، الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها الإعدام الميداني للطفل المقدسي "عمر أبوعصب"، مؤكدة أن ذلك يُشكل تصعيدًا خطيرًا في وتيرة العنف الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني.

كما أدانت المنظمة- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد الأسير الفلسطيني "سامي العمور"، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك يأتي نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة اللا إنسانية للأسرى الفلسطينيين.

وحمَّلت المنظمة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تستدعي المساءلة والمحاسبة، مطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية، بتشكيل لجنة تحقيق؛ للوقوف على ظروف استشهاد الأسير "سامي العمور"، والطفل "أبوعصب"، داعية إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وضمان حريتهم وكرامتهم.

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وائل لطفي

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