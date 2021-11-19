«التعاون الخليجى» يؤكد موقفه الثابت بدعم الشرعية وإنهاء الأزمة اليمنية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الجمعة، الموقف الثابت للمجلس بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، على هامش مشاركة الحجرف في النسخة الـ17 لحوار المنامة.

وأكد الحجرف، حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.