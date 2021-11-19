الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الخليجى» يؤكد موقفه الثابت بدعم الشرعية وإنهاء الأزمة اليمنية

نايف فلاح مبارك الحجرف
نايف فلاح مبارك الحجرف

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الجمعة، الموقف الثابت للمجلس بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، على هامش مشاركة الحجرف في النسخة الـ17 لحوار المنامة.

وأكد الحجرف، حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«رياح وحبات برد».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وأماكن سقوط الأمطار

«الأمطار» تفرض الطوارئ فى 7 محافظات.. وتحذيرات من وزير التنمية المحلية

تصنيف فيفا للمنتخبات: مصر يتراجع .. وبلجيكا فى الصدارة

«الصحة»: وصلنا لتطعيم «نصف مليون مواطن» ضد كورونا يوميًا

زملاء آخر عمل فنى للراحل أحمد خليل يتحدثون لـ«الدستور»: فقدنا الأب الروحى

بالأسماء.. تفحم 7 ركاب في تصادم مروّع بطريق «الخارجة أسيوط»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم من بلدية الاحتلال بالقدس

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالخليل

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟