ارتفاع إجمالى الوفيات بـ«كورونا» فى اليمن إلى 1935 حالة

ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، إلى 1935 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة بالفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا، إنها سجلت أربع إصابات جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19" في أربع محافظات، علاوة على حالة وفاة واحدة بمحافظة حضرموت النفطية في الشرق وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الجائحة، مقارنة مع ثلاث إصابات وخمس وفيات، أمس الخميس.

وذكرت اللجنة، ومقرها عدن، في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 9954 إصابات، تعافى منها 6738 شخصًا ولا يزال هناك 1281 حالة نشطة.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن، الذي تقول الأمم المتحدة إنه

يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.





