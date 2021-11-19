الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة بقنا

انقلاب سيارة داخل
انقلاب سيارة داخل ترعة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة داخل ترعة بطريق فرشوط شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع محمد سيد محجوب، 63 عامًا، وإصابة أحلام محمود صادق، 54 عامًا، وشقيقتها “شادية” 52 عامًا، ومنة محمد عبدالعزبز، 16 عامًا، وولاء محمد عبدالعال، 21 عامًا، ومحمد عبدالعزيز تهامي، 17 عامًا، وأشرف سيد محجوب، 42 عامًا، في انقلاب سيارة داخل ترعة بطريق فرشوط.

نقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

اصابة كسر محافظة قنا أحلام حادث ماء

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