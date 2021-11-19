الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعتزم طرح قانون للتخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050

المناخ
المناخ

تعتزم اليونان طرح أول قانون لمكافحة أزمة المناخ، والذي سيكون خارطة طريق لإزالة الكربون كاملًا من اقتصاد البلاد بحلول عام 2050.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه من بين الأهداف العديدة الموضحة، ينص القانون على استخدام اللجنين (إنزيم نباتي) كوقود حيوي بحلول عام 2028، وإلغاء جميع المواقد التي تعمل بالنفط بحلول عام 2030، فضلًا عن حظر بيع المركبات بالوقود التقليدي ابتداءً من العام نفسه.

وسيتم دعم انتقال الطاقة في اليونان على الأقل حتى عام 2030 بالغاز الطبيعي، على الرغم من أنه وقود أحفوري.

وتهدف اليونان لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 على النحو الذي حدده الاتحاد الأوروبي، مع تحديد أهداف لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% (مقارنة بمستويات عام 1990) بحلول عام 2030، وبنسبة 80% بحلول عام 2040، وستتم مراجعة الأهداف كل خمس سنوات، بدءًا من عام 2024.

الحياد المناخي أزمة المناخ اقتصاد الغاز الطبيعي غازات الاحتباس الحراري

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وائل لطفي

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