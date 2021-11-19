غرفة القاهرة تُشارك في الجلسة النقاشية عن رؤية مصر للتكامل وزيادة التجارة

شاركت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، في الجلسة النقاشية عن رؤية مصر للتكامل، وزيادة التجارة والاستثمارات البينية في القارة الإفريقية.

جاء ذلك من خلال مشاركة أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثاني رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين، في الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي نظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك".

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قد ترأست الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الذي افتتحه سيريل راما بوزا رئيس دولة جنوب إفريقيا، بحضور رؤساء 13 دولة إفريقية.

وضم وفد مصر المشارك في مراسم افتتاح المعرض السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، والمستشار تجاري راجي عدلي رئيس المكتب التجارى المصري بجنوب إفريقيا.

وقال أحمد الوسيمي، إن المعرض حظى باهتمام كبير، ويعد أحد أكبر المعارض المُقامة بالقارة الإفريقية، ولذلك من المتوقع أن يكون له مردود إيجابي كبير على زيادة العلاقات المصرية الإفريقية في المرحلة القادمة، في ظل توفير منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات التي تتعلق بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية.

وتوقع سامح زكي، أن تحدث طفرة هائلة في الصادرات المصرية، بعد هذا المعرض الذي يعتبر تجمعًا مهمًا وقاعدة محورية لجمع المعلومات، والبيانات عن السلع والفرص الاستثمارية بين الدول الإفريقية، في ظل مشاركة حوالي 24 دولة إفريقية تستعرض الفرص التجارية والاستثمارية.