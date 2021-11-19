الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإماراتي يمنح سفير اليابان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

منح الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السفير الياباني لدى الإمارات «إكيهيكو ناكاجيما»، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى؛ تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قلَّد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، السفير الياباني، الوسام خلال استقباله له بمقر إكسبو 2020 دبي، معربًا عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيًا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب «إكيهيكو ناكاجيما»، عن بالغ تقديره وشكره للرئيس الإماراتي، مشيدًا بالسياسة الحكيمة له والدور البارز الذي يلعبه إقليميًا ودوليًا.

الرئيس الاماراتي الإمارات السفير الياباني لدى الإمارات إكيهيكو إكيهيكو اليابان

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