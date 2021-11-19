الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جلسة تدليك حريمي».. مباحث الجيزة تضبط شابا شبه عار بمركز مساج في الدقي

نجحت مباحث المرافق بالجيزة بالتنسيق مع حي الدقي في الكشف عن شقة تدار مركز للمساج بشارع جامعة الدول العربية وضبط بداخلها رجل شبه عاري يخضع لجلسة تدليك. 
كشفت التحريات انه اثناء شن حملة من شرطة مرافق الجيزة وحي الدقي على جميع المحال التجارية وأثناء مرور الحملة تم رصد شقة سكنية بشارع جامعة الدول العربية تدار نادي صحي للتدليك، بدون ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة تغيير الاستخدام بالتحويل من سكني إلى تجاري، بالإضافة أن المدلكات العاملات بالمركز جميعهن فتيات. 
واضافت التحريات ان حالة من الارتباك أصابت كافة المتواجدين بالمركز ودخلت بعض الفتيات في حالة من البكاء يطالبن بعدم إلقاء القبض عليهن. 
قامت القوات بتحريز المعدات والأدوات المستخدمة لضمان إيقاف الأعمال واتخاذ إجراءات قطع المرافق والغلق والتشميع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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