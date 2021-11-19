الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة المنيا يقود حملة للتفتيش على رخص المحلات

حملة التفتيش علي
حملة التفتيش علي رخص المحلات

قاد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا  حمله مكبره لرفع الاشغالات التي تعوق حركة السير والتفتيش على رخص المنشآت التجارية ومتابعة حالة النظافة بشوارع المدينة حيث تم المرور بأحياء المدينة وتم رفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع الحى وكذلك الأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين لضبط حركة الشارع ،أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر متنوع (إشغال، نظافة، إدارة منشأة بدون ترخيص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، 

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رافق رئيس المركز والمدينة خلال الحملة مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة وحسام الفلاح مدير الاشغالات والمهندسة هايدى فاروق إدارة التراخيص وأيمن حسانين رئيس حي جنوب ومحمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة وشرطة المرافق .

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وكذلك التفتيش على رخص المحال التجارية والتأكيد على أصحاب تلك المحال سرعة تقنين الأوضاع للعمل من خلال القانون.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أقسام البيئة بالأحياء والقرى واصلت تفعيل وتكثيف أعمال النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطن خالية من الأمراض وإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص.

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وأوضح محمود حسين رئيس حي شمال المدينة ان قسم البيئة بحي شمال واصل أعماله المكثفة بجميع الورديات وتم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجميع بجميع اروقة الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي .

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وأشار محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة أن الحى واصل أعمال المتابعة لأعمال البناء وعدم السماح بأي نوع من أنواع البناء المخالف للترخيص والازالة الفورية المخالفة بإيقاف وإزالة بناء مخالف بدون ترخيص وتم التحفظ على ادوات البناء بالدور الثامن ببرج بجوار مديرية الأمن بكورنيش النيل بنطاق الحى واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف للقانون

حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
حملة التفتيش علي رخص المحلات
رئيس مدينة المنيا يقود حملة التفتيش علي رخص المحلات مصطفي الدبيكي الدكتور محمد حلمي

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