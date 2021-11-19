المفوضية الأوروبية توافق على خريطة مساعدات إقليمية لإستونيا‎‎

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة - بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء - على خريطة إستونيا لتلقي مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير 2022، حتى 31 ديسمبر 2027، وذلك في إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة "RAG".

جاء ذلك، في بيانٍ أصدرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، أوضحت فيه أن إرشادات RAG، التي اعتمدتها المفوضية في 19 أبريل 2021، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، ستُمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلًا في اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.

وأضاف البيان: "أن هذه الإرشادات ستوفر أيضًا إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التي تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، للمساهمة بشكل كامل في التحولات الخضراء والرقمية".

وفي الوقت نفسه، تحتفظ RAG المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى، وهو أمر ضروري للمنافسة العادلة في السوق الموحدة.

وتابع: "أن خريطة المساعدات الإقليمية في إستونيا، تحدد المناطق المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، وتحدد الخريطة أيضًا أقصى كثافة للمساعدات في المناطق المؤهلة، مع الأخذ في الاعتبار بأن نسبة كثافة المعونة هي الحد الأقصى لمقدار المساعدات التي تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبرًا عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة".

وبموجب هذه الإرشادات، ستكون المناطق التي تغطي 82.09% من سكان إستونيا، مؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، من بينها مناطق كيسك-إستي ولاني-إستي وبوجا-إستي، وهي من بين أكثر المناطق حرمانًا في الاتحاد الأوروبي، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 75% من متوسط نصيب الفرد في باقي دول الاتحاد الأوروبي.