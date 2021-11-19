مجلس جامعة عين شمس يتفقد مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال قبيل افتتاحه رسمياً

أجرى مجلس جامعة عين شمس برئاسة محمود المتيني و نواب رئيس الجامعة و العمداء ووكلاء الكليات و عدد من أعضاء المجلس من الخارج ، جولة تفقدية داخل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة "I hub"، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وتم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ليكون نقلة نوعية داخل الجامعة لتواكب جامعات الجيل الرابع.

و يقدم المركز الدعم للطلاب و الباحثين للعمل على مخرجات الأبحاث العلمية للمساعدة في تحويلها إلى نماذج نصف صناعية قابلة للتسويق، و قد نجح المركز وطلابه في المشاركة في العديد من المسابقات الدولية وتحقيقه مراكز متقدمة على مستوى العالم وتم تكريمه من قبل العديد من الجهات .

وأجرى الحضور جولة تفقدية بالمبنى المكون من 4 ادوار علي مساحة 8000 متر مربع، ويضم ايضا مركز التوظيف بالجامعة برئاسة الدكتور أيمن فريد، ومركز والتدريب والتطوير برئاسة الدكتورة نيفين عاصم.

- التأكيد على أهمية التواصل الفعال مع الطلاب



وطالب رئيس الجامعة، بضرورة التواصل الفعال مع الطلاب وتبني أفكارهم ، مع توفير الدعم اللازم والتواصل مع شركاء من الصناعة من أجل الوصول لمنتجات نهائية يمكن تداولها بالسوق.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود على أهمية دور الابتكار وريادة الأعمال كعنصر أساسي ضمن منظومة الجامعة والتي تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في شتى المجالات، مشيرا إلى أن مركز الابتكار يعتبر خطوة رائدة خطتها الجامعة .

وأشار الدكتور أيمن صالح إلى ضرورة تكاتف وتعاون بين جميع الوحدات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال بالمركز، كما أشار الدكتور هشام تمراز إلى أهمية توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع بصفة عامة لرعاية أفكار الطلاب.

كما قام الدكتور ضياء خليل، المشرف العام على، أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال، و الدكتور محمد البحيري مدير المركز بتقديم عرض لرؤية ومهام المركز، وكذلك خطة التنفيذ بكليات الجامعة,