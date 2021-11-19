مباحث التموين تضبط 1373 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1373 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من أبرزها ضبط (16,9 طن "جمبرى وسمك مجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

- ضبط 4 أطنان مقطعات لحوم وكبدة فاسدة في القاهرة

وتمكنت الجهود من ضبط 2 طن "لحوم وكبدة مجمدة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، كما تم ضبط (2 طن "مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ولعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لأحد المطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,55 طن "لحوم وكبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروع، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط (7,12 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة بالجيزة.

- ضبط 21.6 طن مخللات فاسدة في الجيزة

ونجحت الجهود في ضبط (3,15 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط (21,6 طن "مخللات") معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

- ضبط 36840 قطعة كيك بدون بيانات في مصنع بالجيزة

وأسفرت الجهود عن ضبط (3,92 طن "سكر حر – زيت طعام – دقيق فاخر" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على نسبة شوائب مستلزمات إنتاج – 36840 قطعة "كيك" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" -7800 عبوة فارغة معدة للتعبئة -5 ماكينة خط إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات والمخبوزات بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط (178 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة)، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة الدقهلية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (50 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة البحيرة.

وفى إطار تفعيل دور وحدة الرصد والمتابعة ما يدون على مواقع التواصل الإجتماعى وما يبث على القنوات الفضائية الغير شرعية عبر شاشاتها من إعلانات مضللة لتحقيق أعلى نسبة ربح دون الإلتفات لتأثيرها الضار على الصحة العامة، أسفرت الجهود عن ضبط (1333 عبوة "سم نحل – بنج" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 14100 سرنجة معبأة بمادة سم النحل "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات الصحية وغير خاضعة للإشراف الطبى من الجهات المعنية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة – 1342000 "عبوة فارغة – إستيكر" – 2 ماكينة "خط إنتاج" للتعبئة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات لإنتاج وتعبئة الأدوية البشرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن محل بقالة تموينية - كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل، لقيامه بالتلاعب فى كميات السلع التموينية المنصرفة للمحل من إحدى شركات الجملة ، محققاً من وراء ذلك أرباحاً غير مشروعة ، كما أمكن ضبط ، 1124 عبوة سكر تموينى مدعم زنة الواحدة كيلو جرام بلغت قيمتها 95554 جنيه كان بصدد بيعها فى السوق السوداء وتحصيل قيمتها النقدية لحسابه الخاص.