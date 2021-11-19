مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية.. اليوم

يزداد بحث المواطنين - عبر محرك البحث جوجل - على مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية، وتنشر "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الجمعة.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية

من القاهرة إلى الإسكندرية:

- قطار رقم 1 قيام 3 فجرًا روسي.

- قطار 163 قيام 4:00 فجرًا روسي.

- قطار 903 قيام 6:00 صباحًا مكيف.

- قطار 7 قيام 6:20 صباحًا روسي.

- قطار 905 قيام 8:00 صباحًا VIP.

- قطار 901 قيام 8:10 صباحًا مكيف.

- قطار 1009 قيام 8:25 صباحًا روسي.

- قطار 1109 قيام 8:35 صباحًا سياحي.

قطار 911 قيام 10:00 صباحا مكيف

- قطار 11 قيام 10:10 صباحًا مميز.

- قطار 89 قيام 11:15 صباحًا إسباني.

- قطار 15 قيام 11:25 صباحًا مميز.

- قطار 913 قيام 12:30 ظهرًا إسباني.

- قطار 1203 قيام 1:25 ظهرًا روسي.

- قطار 917 قيام 2:00 ظهرًا VIP.

- قطار 919 قيام 2:25 ظهرًا مكيف.

- قطار 21 قيام 3:10 عصرًا محسن.

- قطار 915 قيام 3:35 عصرًا مكيف.

- قطار 921 قيام 4:10 عصرًا VIP.

- قطار 23 قيام 5:20 مساءً روسي.

- قطار 923 قيام 6:00 مساءً مكيف.

- قطار 927 قيام 7:00 مساءً VIP.

- قطار 157 قيام 7:40 مساءً روسي.

- قطار 931 قيام 8:15 مساءً مكيف.

- قطار 29 قيام 8:30 مساءً روسي.

- قطار 935 قيام 10:30 مساءً VIP.

من الإسكندرية إلى القاهرة

- قطار 1108 قيام 3:05 ليلًا روسي.

- قطار 902 قيام 6:00 صباحًا مكيف.

- قطار 158 قيام 7:15 صباحًا روسي.

- قطار 900 قيام 8:15 صباحًا مكيف.

- قطار 912 قيام 11:30 صباحًا مكيف.

- قطار 164 قيام 12:00 ظهرًا روسي.

- قطار 914 قيام 1:00 ظهرًا مكيف.

- قطار 18 قيام 1:10 ظهرًا روسي.

- قطار 916 قيام 2:00 ظهرًا VIP.

- قطار 922 قيام 3:30 عصرًا مكيف.

- قطار 88 قيام 5:00 مساءً إسباني.

- قطار 928 قيام 6:00 مساءً مكيف.

- قطار 2008 قيام 7:00 مساءً VIP.

- قطار 1008 قيام 7:35 مساءً روسي.

- قطار 930 قيام 8:10 مساءً إسباني.

- قطار 28 قيام 8:20 مساءً روسي.

- قطار 934 قيام 9:10 مساءً VIP.

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