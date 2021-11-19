«الزراعة»: توزيع تقاوي الشعير على مزارعي مطروح بالمجان

كلَّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز بحوث الصحراء باستمرار وتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح، وتحديث منظومة الزراعة في المحافظة لخدمة أهالي سيناء ومشروعات التنمية بالمنطقة.

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه وفقًا لتكليفات وزير الزراعة، تم توفير ١٥٠ طن شعير صنف جيزة ١٢٦، وتوزيعها على المزارعين بالمجان.

وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، تم اختيار الصنف لما يتميز به من إنتاجية عالية، كما أنه من السلالات المتحملة للظروف والاجهادات البيئية.

وأضاف «زغلول»، أنه تم اختيار هذه الأصناف لتميزها بالإنتاجية العالية والأقل استهلاكًا للمياه وتحملًا لظروف الجفاف، والاستفادة بكميات الأمطار التي تسقط على المنطقة خلال موسم زراعة الشعير بما ينعكس على توفير المحصول لتغذية الماعز والأغنام في مطروح.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن ذلك يأتي للاستفادة والاستغلال الأمثل لمياه الأمطار، خاصةً مع بدء موسم الأمطار حيث يتم توزيع كميات الشعير وبالمجان على مواطني المحافظات الحدودية بما يحقق الاستقرار لأهالي هذه المناطق وخدمة رؤية الدولة المصرية في التنمية الزراعية المستدامة.

وأشاد «زغلول»، بالتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح، والتي ساهمت في توفير كافة الإمكانات لمساعدة المركز لتنفيذ خططه التنموية بالمحافظة.

ووزع المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، تقاوي الشعير بالمجان بحضور المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح وعدد كبير من مزارعي المحافظة.

وقال «الأمير»، إنه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمطروح، يتم متابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التي تناسب الظروف البيئية بالمحافظة، وتقديم كل الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية.