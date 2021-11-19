الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأخيرات القطارات بالوجهين البحرى والقبلى اليوم

قطار تحيا مصر
قطار تحيا مصر

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٩٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٥٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة   ٩٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٨٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٧٠ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٧٠ دقيقة

تعرف علي تأخيرات القطارات البحري والقبلي اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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