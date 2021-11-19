بوتين ولوكاشينكو يعربان عن قلقهما الشديد من تصرفات بولندا بحق اللاجئين

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، عن القلق الشديد من تصرفات بولندا غير المقبولة، بما في ذلك استخدام معدات خاصة على الحدود البيلاروسية البولندية.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين - في بيان - أن الرئيسين خلال الاتصال الهاتفي أعربا عن قلقهما الشديد بشأن الأعمال الوحشية غير المقبولة لحرس الحدود البولنديين، بما في ذلك الاستخدام الفعال للقوة الغاشمة والمعدات الخاصة.

وأوضح البيان أن الرئيس البيلاروسي أبلغ نظيره الروسي بمضمون المحادثة الهاتفية مع القائم بأعمال مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل في 17 نوفمبر الجاري.



وأضاف المكتب الصحفي للكرملين في بيانه: "لقد أطلع ألكسندر لوكاشينكو الرئيس بوتين على الخطوات، التي اتخذتها مينسك لتهدئة الأزمة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين وفحوى محادثة هاتفية مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 17 نوفمبر".

وأكد البيان على أهمية إقامة تعاون بين مينسك والاتحاد الأوروبي لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي تطرقا أيضا إلى بعض جوانب التعاون الروسي البيلاروسي في المجالين التجاري والاقتصادي واتفقا على مواصلة الاتصالات المنتظمة على مختلف المستويات.

وكان حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، من أن أوروبا ستواجه تدفق "ملايين" المهاجرين، إذا ظلت السياسات على الحدود ضعيفة.

وقال مورافيتسكي في مقابلة أجراها مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه لا يستبعد خطر الحرب، في ضوء التطورات على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح مورافيتسكي لصحيفة "بيلد" أنه: "إذا لم نتمكن من إبعاد آلاف المهاجرين الآن، فسوف يأتي قريبًا مئات الآلاف، بل الملايين، إلى أوروبا".

وقال: "إذا لم نقم بحماية حدودنا في أوروبا، والدفاع عنها بصورة حاسمة، فهناك مئات الملايين من إفريقيا أو الشرق الأوسط، الذين سيحاولون القدوم إلى أوروبا، ولا سيما إلى ألمانيا".

ووصف مورافيتسكي الوضع على الحدود البيلاروسية - حيث يحاول آلاف المهاجرين الوصول إلى بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي - بأنه مستقر، مع وجود خطر متزايد.