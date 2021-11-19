استمرار ارتفاع وفيات وإصابات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 6 آلاف و855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و50 ألفا و980 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 20 ألفا و305 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 377 ألفا و530 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 6 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى ألف و852 شخصا.

كما سجلت العاصمة المنغولية (أولان باتور) وحدها 383 إصابة من إجمالي الحالات الجديدة، فيما تم تسجيل 212 إصابة في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 ألفا و50 حالة اصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، و 725 حالة وفاة مرتبطة به، ليرفع اجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و304 آلاف و58 حالة، والوفيات إلى 80 ألفا و231 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إن 19 ألفا و633 مريضاً بكوفيد تماثلوا للشفاء التام خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليونين و 726 ألفا و 521 متعافياً.

وفي أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية 601 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 190 ألفا و 584 حالة، كما شهدت البلاد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1367 حالة، وفقا لبيان رسمي نشرته وزارة الصحة في صباح اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2785 حالة إصابة جديدة و 145 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 668 ألفا و390 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 26 ألفا و985 حالة حتى الآن.

وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1125 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 961 ألفا و 734 إصابة، كما سجلت البلاد 1554 حالة شفاء من المرض في آخر 24 ساعة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 آلاف و355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة الماليزية، على مدار أمس، 55 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 29 ألفا و892 وفاة.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و280 ألفا و822 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 10 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 28 ألفا و640 وفاة، وتعافى على مدار أمس، 411 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و230 ألف شخص، ويوجد في المستشفيات ألف و83 شخصا، في حالة حرجة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 4 آلاف و278 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 804 آلاف و571 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 63 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 11 ألفا و352 وفاة، وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 آلاف و154 شخصا، ليرتفع بذلك عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 741 ألفا و470 شخصا.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و489 ألفا و623 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 459 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 465 ألفا و82 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 126 ألفا و620 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 مليونا و897 ألفا و921 شخصا، وذلك بعدما تعافى 12 ألفا و789 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و823 ألفا و210 حالات.

وسجلت وزارة الصحة، خلال آخر 24 ساعة، 277 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 46 ألفا و699 حالة، حسبما ذكرت صحيفة /فيل ستار/ الفلبينية، وتعافى على مدار أمس، 1393 شخصا.