الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفلام قوية العام المقبل رغم أنف كورونا.. توم كروز وليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت أبرز أبطالها

توم كروز في Top Gun:
توم كروز في Top Gun: Maverick

رغم أنف وباء كورونا المستجد يستعد العالم لاستقبال أقوى الأفلام خلال العام المقبل، والذي يشارك في بطولتها نخبة من ألمع نجوم هوليوود السوبر ستار مثل توم كروز وليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وكيانو ريفز وكيت وينسلت وغيرهم:

 

Killers of the Flower Moon

يُعرض فيلم قتلة زهرة القمر (Killers of the Flower Moon)‏ العام المقبل ولم يتم تحديد شهر العرض تحديدا حتى الآن وهو فيلم جريمة يدور في الغرب الأمريكي حول مقتل أعضاء من قبيلة أوسيدج في الولايات المتحدة في ظروف غامضة في عشرينيات القرن الماضي، مما أدى إلى مقتل أحد كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي وتتوالى التحقيقات خلال الأحداث.

الفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو.

 

Top Gun: Maverick 

من المقرر أن يعرض فيلم "توب جان: مافريك" (Top Gun: Maverick)‏ في مايو المقبل وهو من أفلام الإثارة والحركة وهو مكمل للجزء الأول لفيلم "توب جان" من إخراج جوزيف كوزينسكي، وبطولة توم كروز ومايلز تيلر وجينيفر كونلي.

ويدور الفيلم بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الخدمة كواحد من أفضل الطيارين في البحرية، يواجه توم كروز بطل الفيلم اختبارا شجاعا فهل سينجح فيه؟!

 

Avatar 2 

يعرض فيلم "أفاتار 2" في ديسمبر 2022 إذا لم يحدث ما يؤجله أكثر من ذلك، وهو فيلم أكشن ومغامرة وخيال علمي، حاز الجزء الأول منه الذي صدر في عام 2009 على كثير من الإشادات والإقبال الجماهيري.

الفيلم من إخراج وإنتاج جيمس كاميرون الذي شارك في كتابته أيضاً، ومن بطولة النجوم كيت وينسلت وزوي سالدانا وفين ديزل.

 

John Wick: Chapter 4 

من المقرر عرض فيلم "جون ويك: الفصل 4" (John Wick: Chapter 4) وهو فيلم أكشن وجريمة وإثارة في مايو المقبل وهو ضمن سلسلة جون ويك الذي يقوم ببطولتها كيانو ريفز ومن إخراج تشاد ستاهيلسكي.

 

Mission: Impossible 7

ولعل عام 2022 هو الأكثر حظا للنجم توم كروز حيث سيعرض له أيضا فيلم مهمة مستحيلة 7 (Mission: Impossible 7)‏ هو فيلم أكشن وإثارة وتجسس من تأليف و إخراج كريستوفر ماكويري، وهو الجزء السابع من سلسلة مهمة مستحيلة.

الفيلم من بطولة توم كروز ريبيكا فيرجسون ومن المقرر أن يتم إصداره في 19 نوفمبر 2021.

ابطال كورونا كيانو ريفز 2022 Top Gun Maverick نجوم هوليوود روبرت دي نيرو وباء كورونا العام المقبل كيت وينسلت ليوناردو دي كابريو توم كروز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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