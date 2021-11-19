دوقة كورنوول تزور مستشفى بروك البيطرى فى السيدة زينب

أجرت دوقة كورنوال قرينة ولي العهد البريطاني اليوم الجمعة، زيارة مستشفى "بروك" البيطري بمنطقة السيدة زينب.

وأبدت دوقة كورنوال إعجابها بالمستشفى وآليه العمل به خلال تفقدها أقسام المستشفى

كما تبادلت قرينة وريث التاج البريطانى الحديث مع المسئولين والأطباء بالمستشفى، حيث قام العاملون بالمستشفى بإهداء هدية تذكارية للدوقة التى حرصت على التقاط صورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى قبل أن تقوم بالتوقيع في دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها.

تاريخ أول مستشفى خيرى لعلاج الفصيلة الخيلية بالمجان فى مصر

و"بروك "هي أول مستشفى خيري لعلاج الفصيلة الخيلية بالمجان فى مصر، وهى عبارة عن جمعية مشهرة تم تأسيسها عام 1934، على يد سيدة انجليزية تدعى "دروثى بروك".

وأثناء الحرب العالمية الأولى، وجدت بروك أن هناك خيولا كثيرة جاءت مع الجيش الانجليزى، وبعد انتهاء الحرب كان يصعب ترحيل هذه الخيول إلى انجلترا مرة أخرى، فقام الجيش الانجليزى ببيعها فى الأسواق للمصريين.

وحرصا على عدم اساءة استعمال الخيول، جمعت بروك تبرعات اشترت بها هذه الخيول مرة أخرى، ثم أسست هذه المستشفى، وأرسلت فى طلب أطباء بيطريين للقدوم ومعالجة هذه الخيول.

والمستشفى تتكون من 4 مبان، وبها غرف للعمليات، وغرف للأشعة واسطبل للخيول، وساحة واسعة يتم وضعهم فيها بعد تماثلهم للشفاء، ليقضوا فترة نقاهة.

ولي العهد البريطاني وزجته يصفان زيارتهما للأهرامات "باللحظة الاستثنائية"

وفي وقت سابق، وصف الأمير تشارلز، أمير ويلز، ولي العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، زيارتهما لمنطقة الأهرامات الأثرية، بأنها لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغنى.

ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر "تويتر" صورة من زيارتهما للأهرامات وعلق: "لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغنى".