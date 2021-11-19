الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تاجرة عملة في الدقهلية

سقوط تاجرة عملة
سقوط تاجرة عملة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالدقهلية لقيامها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذةً من مسكنها وكراً لمزاولة نشاطها المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها (عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول المستخدم فى نشاطها الإجرامى) ، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية إحدى السيدات الدقهلية النقد الأجنبي الإتجار غير مشروع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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