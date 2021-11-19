الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جولات مفاجئة لـ«حقوق إنسان الداخلية» على أقسام المنوفية

حقوق إنسان الداخلية
حقوق إنسان الداخلية

مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالداخلية على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن المنوفية – مركز إصلاح وتأهيل شبين الكوم)، وذلك استمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية، للتأكد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

وشارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات، وزارت اللجنة عدد من دور الأيتام بنطاق المحافظة، وتوزيع بعض الهدايا العينية على المقيمين بها.

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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