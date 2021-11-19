الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 201 سلاح نارى خلال حملات أمنية فى 24 ساعة

اسلحة نارية
اسلحة نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 201 قطعة سلاح نارى، و272 قضية مخدرات وتنفيذ 84838 حكما قضائيا متنوعا.

ووردت معلومات لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، مفادها قيام (مالك "ورشة حدادة" - الكائنة بدائرة مركز شرطة السادات "له معلومات جنائية")  بإدارة ورشته لتصنيع و تعديل الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وبحوزته (3 فرد محلى – طلقات من ذات العيار – هيكل سلاح ضغط هواء - والأجهزة المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار ، والأدوات والأجزاء لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

الداخلية حملات 24 ساعة سلاح نارى مخدرات

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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