سقوط تاجر «الهيروين والشابو» في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمسكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو - فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.