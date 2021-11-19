الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته مخدرات وأسلحة نارية فى الشرقية

ضبط عاطل بحوزته مخدرات
ضبط عاطل بحوزته مخدرات

وردت معلومات لقطاع الأمن العام ولإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية "له معلومات جنائية")، بالتردد على دائرة مركز مشتول السوق والإتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات - وكمية من الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من حصيلة بيعه المواد المخدرة.

الامن العام امن الشرقية عاطل المواد المخدرة أسلحة نارية

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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