ضبط عاطل بحوزته مخدرات وأسلحة نارية فى الشرقية

وردت معلومات لقطاع الأمن العام ولإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية "له معلومات جنائية")، بالتردد على دائرة مركز مشتول السوق والإتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات - وكمية من الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من حصيلة بيعه المواد المخدرة.