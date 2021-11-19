نائب رئيس « فياتا»: منطقة محور تنمية قناة السويس لها دور غير مسبوق عالميًا

فاز المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الفياتا العالمية للمرة الثالثة على التوالي، حيث جرت الانتخابات “أون لاين” لأول مرة.

وفاز مصطفى بالمنصب من خلال تزكيه أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، ودور كبير وهام لشعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات ومجلس الإدارة والجهاز الإداري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، من خلال تواصلهم مع العديد من المؤسسات والجهات الدوليه لدعم ترشحنا، بالإضافة إلى الدور الكبير اللواء مازن نديم أول نائب لمنظمه الفياتا بمصر، وهو أول من دعم فكره ترشحي 2017.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد مصطفي، إن الفوز بالمنصب للمرة الثالثة على التوالي يأتي تأكيد لريادة الدولة المصرية والمكانة الكبيرة لمصر، وتقدير للعالم الخارجي و المصوتين بالخارج لدور مصر الريادي.

ولفت إلى أن التصويت يتم من خلال 134 منظمة ممثلين لـ 94 وأكثر من 50 ألف شركة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالي غاية في التعقيد، وهناك صعوبات تواجه خدمات الشحن والتخليص الجمركي، والنقل الدولى بشكل عام داخليًا وخارجيًا في الفترة الأخيرة، ما أثر على العديد من الأنشطة المتعلقة به.

وأشار إلى أن هناك محاور محددة نسعى لتنظيمها والعمل بها أبرزها التواصل والتواجد على مائدة صناعة القرار بالمنظمات العالمية، فيما يخص القطاع ونقل آخر المستجدات عالمياً، والنظر للمتغيرات في التجارة والتصدير، وغيرها، مع العمل على إيجاد حلول بديلة سواء الدخول في تكتلات لتقليل التكلفة لسلاسل الإمداد بشكل عام ولتقليل أسعار السلع للمستهلك المصري، مع إيجاد أشكال وأنماط عمل لأنشطة جديدة لمرحلي البضائع سواء أنشطه أو التعاون بين أطراف المنظومة، داخليا وخارجياً.

ونوه بأن منطقة محور تنمية قناة السويس لها دور غير مسبوق ليس فقط لمصر ولكن لإفريقيا والعالم بأكمله، وسنركز عليها مستقبلاً لدعم قطاع النقل الدولي، وسنقوم ببذل المجهود للترويج لها بالعالم كله مع بحث سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنطقة لوجستيا، مع التطرق إلى تقنين الأوضاع الخاصة بمرحلي البضائع قانونيا وتشريعيا والتأكيد على أهمية دورهم، وتعزيز دورهم في التشريعات القانونية ووضع تعريفات محددة وواضحة لهم، في ظل تحول رقمي تقوم به الدوله المصريه في كافة مناحي الاقتصاديات، ومقدمي الخدمات اللوجستية ومرحلي البضائع لهم دور حيوي، مع تقديم مشروع يستهدف دفع مفهوم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلي أعلى كفاءه ممكنه في تقديم الخدمات، مع نقل كل ماهو جديد فنيا وفكريا وتكنولوجيا للسوق المصري في ترحيل البضائع وتطوير القطاع بما يليق بالعاملين به وبالاقتصاد المصري ودعما لرؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والاتجاه نحو التحول الرقمي بمفهومه السليم.