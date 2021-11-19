ضبط 686 مخالفة تموينية في حملة مكبرة في محافظة دمياط

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن حملاتها التفتيشية خلال النصف الأول من نوفمبر الحالي، والتي أسفرت عن تحرير 686 محضراً تموينياً ، وذلك بعد رصد مخالفات للمخابز للتوقف عن الإنتاج والعمل بدون ترخيص و نقص وزن الرغيف، وتم تحرير 71 محضرا حيالها.

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وفيما يخص الأسواق فقد تم تحرير 615 محضرا، لوجود مخالفات جاء منها عدم وجود شهادة صحية، ورصد حالات غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع لحوم مكشوفة، كما تم تحرير 4 محاضر ضد محطات التعبئة لعدم الالتزام بوزن إسطوانات الغاز، والمستحق لها فروق أسعار لصالح الهيئة.

وفي سياق متصل، قامت المديرية بأخذ 36 عينة من القمح المعد للطحن و دقيق 82٪ و النخالة، هذا إلى جانب أخذ 11عينة غذائية و 10 عينة غير غذائية، للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ اعتبارًا من السبت القادم والتى قد تستمر خلال الأسبوع.

و شددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها، مؤكدة على حصر نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة، لوضع خطط تشمل نقاط تمركز لمعدات وعمالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف تواجد سيارات القلاب والشفاط واللوادر والمعدات، إلى جانب تمهيد المناطق الغير ممهدة لمنع تجمع الأمطار بها.

وقد وجهت "المحافظ" أيضاً بالتأكد من تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار و صيانتها لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ أعمال تطهير الشبكات و رفع كفاءة البيارات ومحطات الرفع.

وفى هذا السياق، شددت "محافظ دمياط" على متابعة أعمدة الكهرباء و الإنارة، والالتزام بتغطية جميع الكابلات، والمرور على جميع أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها للحفاظ على سلامة المواطنين، كما أمرت بالتنسيق فورا مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرية الزراعة لتنفيذ عمليات تطهير للمجارى المائية.