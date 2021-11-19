مي البنا تشارك في «موضوع عائلي».. وعرضه 25 نوفمبر الجاري

تشارك الفنانة الشابة مي البنا، في مسلسل "موضوع عائلي"، أمام الفنان ماجد الكدواني، الذي من المقررعرضه على منصة "شاهد" الإلكترونية يوم 25 نوفمبر الجاري.

وقالت "مي"، في بيانٍ صحفي، إن ترشيحها للعمل في المسلسل جاء عن طريق الكاستينج، وذلك لتصبح ضمن المشاركين في العمل بجانب عدد كبير من النجوم، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في العمل لأنه سيكون إضافة كبيرة لها، لافتة إلى أنها تجسد دور "بلوجر" تقع في العديد من المشكلات بسبب استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وتتعرض للاختراق والابتزاز من "الهاكرز".

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "موضوع عائلي" البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادًا لعرضه على منصة "شاهد" الإلكترونية.

وأوشك المخرج أحمد الجندي، على الانتهاء من مونتاج حلقات مسلسله الدرامي الجديد "موضوع عائلي"، خلال أيام لتسليمها لمنصة "شاهد" كاملة قبل عرضها.

وانتهى الفنان ماجد الكدواني، وأسرة مسلسل "موضوع عائلي"، مطلع شهر أكتوبر الماضي، من تصوير آخر مشاهد العمل في موقع التصوير الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويعتبر مسلسل "موضوع عائلي"، البطولة الأولى لماجد الكدواني، على الشاشة الصغيرة، كما يُعد أولى تجارب "الكدواني"، في دراما المنصات الإلكترونية.

وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" في إطار اجتماعي مشوق خلال 10 حلقات، وبه لمسة كوميدية خفيفة.

ويجسد "الكدواني"، خلال أحداث المسلسل دور "شيف" يواجه مع عائلته العديد من الصراعات والأزمات، فيما تجسد الفنانة رنا رئيس، دور ابنته التي تدرس في المرحلة الجامعية.

ويشارك في بطولة مسلسل "موضوع عائلي" كل من؛ ماجد الكدواني، شيرين رضا، أمينة خليل، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، محمد رضوان، وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، وهو من إخراج أحمد الجندي.

من جانبها، بدأت مي البنا، تصوير فيلم يحمل اسم ‏‎"لعبة الحظ " الذي تلعب فيه دور الابنة الأكبر لعائلة الجيار "نهى الجيار" وتدور أحداث الفيلم حول كنز عائلة الجيار الخفي الذي تناقلته الأجيال على مر الزمان في بيت العائلة الأثري، وبحثت عنه كل الأجيال حتى عثرت عليه نهى الجيار، وبدأ النزاع بينها وبين إخوتها حتى حلت عليهم لعنة الكنز، وتدور أحداث الفيلم بالعديد من المواقف الكوميدية والنهاية غير المتوقعة.