الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيم كارداشيان تساعد فى إجلاء 130 لاعبة أفغانية إلى بريطانيا

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

ساعدت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، وأندريا رادريتساني، مالك نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وقائدة المنتخب الأفغاني السابقة للعبة الشعبية خالدة بوبال، في نقل 130 من لاعبات كرة القدم الأفغانيات وعائلاتهن من باكستان إلى بريطانيا أمس الخميس.

وأشرفت بوبال، المقيمة في كوبنهاجن، على جهود إجلاء اللاعبات من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي. 

وقالت بوبال، في تغريدة، إن كارداشيان وعلامتها التجارية لملابس تنسيق القوام دفعا ثمن رحلة الطيران التي نقلت اللاعبات وبعضهن في سن المراهقة.

وقال رادريتساني في بيان على تويتر: "يشرفنا أننا قمنا بدورنا في جهود إجلاء اللاعبات".

وأشارت بوبال إلى أن حاخام نيويورك، موشيه مارجريتن، شارك في جهود نقل اللاعبات أيضا. 

وكتبت بوبال عبر تويتر: "شكرا من أعماق قلبي لكيم كارداشيان وعلامتها التجارية على تبرعهما بكرم وتحمل كل نفقات الرحلة".

كما وجهت بوبال الشكر إلى رادريتساني على مشاركته في إجلاء اللاعبات.

وعبّرت الرابطة الدولية لمحترفي كرة القدم عن تقديرها جهود بوبال في نقل اللاعبات خارج أفغانستان.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في أكتوبر، إنه تم استكمال مفاوضات إجلاء مجموعة ثانية تضم 57 لاجئا من أفغانستان لهم صلة بفريقي كرة القدم والسلة النسائيتين، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال مسئولون في طالبان إنهم لن يفرضوا مجددا قواعدهم الصارمة التي كانت سارية خلال فترة حكمهم السابق، وكانت تحظر تعليم الفتيات وتمنع النساء من الخروج دون مرافقة أحد أفراد الأسرة من الذكور.

كيم كارداشيان المنتخب الأفغاني بريطانيا باكستان لاعبات كرة القدم الأفغانيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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