الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاقتصادية السعودية»: أوكساجون ستكون من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا فى العالم

أوكساجون ستكون من
أوكساجون ستكون من أكثر المراكز اللوجستية

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن الثورة الصناعية الرابعة التي تطبق اليوم على أرض "نيوم" مع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنشاء مدينة أوكساچون التي وصفها بأنها تمثل إعادة تعريف للتنمية الصناعية في المستقبل، مع إسهامها في حماية البيئة، وإيجاد فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان (فلسفة أوكساچون .. ثورة صناعية) - أن مدينة أوكساچون تحتل منطقة واسعة في الركن الجنوبي الغربي في "نيوم" بتصميم يحقق لها تفاعلا إيجابيا مع البيئة من حولها، وتنفيذ أفضل استخدام للأراضي ويحافظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية، ما يوفر منطقة عمل استثنائية متجانسة مع الطبيعة.

وأشارت إلى أن المدينة تعتمد على الاقتصاد الأزرق للاستفادة من موقعها المثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، إذ ستمثل أكبر هيكل عائم في العالم، وستكون واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدما في العالم من الناحية التقنية بوجود ميناء متكامل وارتباطها بالمطار. ولأن البيئة هدف استثماري اقتصادي ستعتمد المدينة على الطاقة النظيفة 100%، وستصبح نقطة محورية لرواد الصناعة الذين يرغبون في قيادة التغيير لإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل.

وواصلت: "وعلى مستوى الاقتصاد الرقمي فإن المدينة الصناعية "أوكساچون" تقوم على الفلسفة التي خططت كل مشاريع "نيوم" ومن ذلك مدينة "ذا لاين"، فهي فلسفة تستند إلى التوظيف الكامل للتقنيات الأكثر تقدما مثل؛ إنترنت الأشياء، وتفاعل الإنسان مع الآلة، والذكاء الاصطناعي والقدرة على التوقع، والروبوتات، وجميعها مقترنة ومربوطة بشبكة من مراكز التوزيع المستقلة والمؤتمتة بالكامل. 

وأكدت في الختام أن الثورة الصناعية الرابعة ليست مجرد مصطلح تقنية رقمية بل مفهوم للدمج بين محركات الاقتصاد الحديث في بيئة متكاملة، حيث تتركز محركاته على توظيف الاقتصاد المعرفي من خلال تعزيز الابتكار.

ويأتي منهج الاقتصاد الأخضر الذي يهتم بقضايا البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وضمان استدامتها كنشاط اقتصادي له تأثيره الواسع في حركة الأموال والاستثمارات حول العالم، ويليه الاقتصاد الرقمي بكل ما يحمله من توظيف للتقنية وذكاء الآلة لتعظيم الإنتاج وتحسين مستويات الجودة والحد من الهدر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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