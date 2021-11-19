إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين في البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب للقيادة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي عام 2016 بالتزامن مع عام الشباب بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تخريج 3 دفعات من البرنامج الرئاسي حتى الآن.

ويهدف البرنامج الرئاسي إلى تأهيل الشباب للقيادة وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية الإدارية والمجتمعية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

ونجح خريجو البرنامج الرئاسي من الدفعات السابقة في تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض بمؤسسات الدولة المختلفة، وتبنت القيادة السياسية العديد من مقترحاتهم وتم تحويلها إلي مشروعات حقيقية، ويعد أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي جاءت بتوصية من شباب البرنامج الرئاسي بالمؤتمر الوطني للشباب وتم التصديق عليها من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر.

وساهم شباب البرنامج بدور رئيسي في عدد من المبادرات والمشروعات (تنظيم المؤتمرات الوطنية للشباب – منتدى شباب العالم بنسخه الثلاث وصولاً لتنظيم النسخة الرابعة يناير المقبل – ملتقي الشباب العربي الإفريقي)، بالإضافة إلى المشروع القومي "حياة كريمة"..

الجدير بالذكر أن العديد من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتولون بعض المناصب بالدولة مثل أعضاء بمجلس الشيوخ – أعضاء مجلس النواب – محافظين – نواب محافظين – مساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين وغيرها من المناصب في الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة مما ساهم في ضخ دماء جديدة في الشريان الهيكل الإداري للدولة .

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون سن المتقدم من 20 الي 30 عامًا، وأن يقدم المستندات المطلوبة وتضم (الرقم القومي، الشهادات الدراسية، الموقف من التجنيد، صحيفة الحالة الجنائية) على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج ثم يتم إعلان نتيجة المقبولين في مرحلة التسجيل،. وتحديد موعدًا لإجراء الاختبارات (اللغة العربية والثقافة العامة، اللغة الإنجليزية، السمات النفسية والشخصية) وغيرها من المقابلات حتى ظهور النتيجة بأسماء المقبولين.

يذكر أن الدراسة في البرنامج الرئاسي تستمر لمدة 8 أشهر، ويمكن التقديم للبرنامج عبر الموقع الالكتروني للبرنامج https://plp.eg/