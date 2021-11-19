الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التجارة والصناعة» تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن ترتيبات استضافة مصر لقمة الكوميسا

نيفين جامع،
نيفين جامع،

تعقد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤتمراً صحفياً، الأحد المقبل، في حضور تشيليشي، كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية سواء من خلال الحضور الفعلي أو المشاركة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» إلى جانب الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة. 

ومن المقرر أن تشهد القمة تسلم مصر رئاسة الكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادي في محيطها الإفريقي من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية.

كما تستعرض وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الرؤية التي أعدتها الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خلال فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.

السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) هي أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمي في القارة الإفريقية، إذ يضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، اسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم 2، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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