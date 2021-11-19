كيف عززت مصر علاقاتها مع فرنسا واليونان وقبرص خلال السنوات الأخيرة؟

تستضيف أثينا، اليوم الجمعة، اجتماعًا رباعيًا يضم مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وترصد “الدستور”، في هذا التقرير، الخطوات التي تمت من جانب مصر لتعزيزت العلاقاتها في جميع المجالات مع أثينا ونيقوسيا وباريس، خلال السنوات الأخيرة.

العلاقات المصرية القبرصية

ترتبط مصر وقبرص بعلاقات صداقة تاريخية، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960.

واتسمت العلاقات بين البلدين بالتميز وأسهم فى تعزيزها القرب الجغرافى والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين.

كما تتسم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وقبرص بالعمق وهو ما نتج عنه دوما علاقات قوية فمصر وقبرص قامتا بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية هامة وبصدد التوقيع على اتفاقيات جديدة.

8 نوفمبر 2014 كانت القمة المصرية القبرصية اليونانية الاولى في القاهرة:

تناولت القمة التعاون أهم القضايا الإقليمية، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك لاستغلال ثروات شرق المتوسط، والتعاون الثقافي بين مصر وقبرص واليونان.

وتتويجا لهذه العلاقات، جاء إعلان القاهرة في نوفمبر 2014، كنواة لإقامة تحالف بين قبرص واليونان ومصر، حيث يجمع الأطراف الثلاثة قاسم مشترك في التوجهات يمكن على أساسه تدشين ركائز حقيقية قابلة للظهور في صورة سياسات عملية، برزت مؤشراتها الأولى في إعلان القاهرة الذي ركز على محاور أربعة، تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة.

القمة المصرية القبرصية اليونانية الثانية:

وفي 29 أبريل 2015 عقدت القمة المصرية القبرصية اليونانية الثانية في نيقوسيا، قبرص، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسیادس ورئيس الوزراء اليوناني حينها أنطونيس ساماراس.

صدر عن القمة الثلاثية، المنعقدة في قبرص، بين مصر واليونان وقبرص، إعلان نيقوسيا، ووقعت عليه الدول الثلاث.

وفي 11 أكتوبر 2016، زار الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، مصر، لحضور أعمال الدورة الرابعة للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، منها النقل البحري، والتبادل التجاري، والطاقة، والزراعة والسياحة، كما تم التباحث حول تطورات الأوضاع في المنطقة وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، و الأزمتين السورية والليبية.

زيارة الرئيس السيسي إلى نيقوسيا

في 20 نوفمبر عام 2017، زار الرئيس السيسي العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة استغرقت يومين، أجرى الرئيس خلالها محادثات مع الرئيس القبرصي تناولت دعم العلاقات الثنائية، وتم إعلان إقامة آلية تسمح بعقد اجتماعات سنوية منتظمة لحكومتي البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واتخاذ إجراءات مشتركة تصب في مصلحة المنطقة.

30 أبريل 2018 زيارة الرئيس القبرصي للقاهرة:

في 30 أبريل 2018، زار الرئيس القبرصي مصر، للمشاركة فى فعاليات مبادرة "العودة إلى الجذور" بالإسكندرية، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث القائدان عدد من القضايا السياسية بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك.

21 أكتوبر 2020 زيارة الرئيس السيسي لقبرص:

في 21 أكتوبر عام 2020، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي قبرص، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، استقبله نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص.

وعقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس أنساتاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

العلاقات المصرية اليونانية

يعود تاريخ العلاقات إلى ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، حيث تعود إلى نشأة الإسكندرية من قبل الإسكندر الأكبر.

تعد العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليونان من أقدم العلاقات التي ترجع إلى عام 1833.

وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وهدفها الرئيسي هو تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط.

كما شهدت العلاقات ترابطا قويا بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية فى 2014، لتتوالى الزيارات الرئاسية والدبلوماسية بين البلدين.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارا و327 مليون يورو خلال عام 2016، فيما بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر واليونان خلال الفترة من 2012-2016 نحو 6.583 مليار يورو.

وتتمتع مصر واليونان بعلاقات سياحية طيبة بحثا الجانبان سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين

العلاقات المصرية الفرنسية

تميزت العلاقات المصرية الفرنسية خلال فترة حكم الرئيس السيسي بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين البلدين؛ لبحث كل القضايا الدولية والإقليمية، فقد شهدت فترة حكم السيسي عدد من الزيارات واللقاءات، الأمر الذي يؤكد على التنسيق والتعاون المشترك بينهما.

توالت خلال فترة الرئيس السيسي الزيارات المتبادلة واللقاءات لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ناقشت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية والوضع في الأراضي الفلسطينية.

جاءت الزيارات المتبادلة في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.

كانت القمم المصرية – الفرنسية في القاهرة وباريس خلال المؤتمرات الدولية فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث تم بحث الفرص وجذب استثمارات جديدة مع ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما بحثت القمم واللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما شهدت العلاقات المصرية – الفرنسية توقيع العديد من الاتفاقيات فى الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة.

وأكد الرئيس السيسي، الجمعة الماضية، قوة واستراتيجية العلاقات المصرية ـ الفرنسية في كافة المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، مشيرًا إلى الحرص على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق الشراكة المصرية ـ الفرنسية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التطور الكبير في العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وكذلك إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر الماضي واجتماعه معه، مؤكدًا العمل على زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصـر، في العديد من المجالات ذات الأولوية لعملية التنمية.