الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال لقاء نظيره المجري

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

واصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، زيارته للمجر، حيث التقى نظيره المجري، وجاءت أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال ذلك اللقاء كالتالي:

- العلاقات المصرية – المجرية تشهد تناميًا إيجابيًا، ونرغب في تعزيز العلاقات البرلمانية بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

- مجلس النواب المصري مهتم  بتعزيز التعاون البرلماني مع برلمانات دول تجمع الفيشجراد، بما يعزز العلاقات السياسية المتميزة بين مصر ودول التجمع.

- تشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية "المصرية– المجرية"، لتكون بمثابة قناة فعَّالة للتواصل والتعاون بين برلماني البلدين الصديقين.

- جمعية الصداقة البرلمانية ستساعد على التنسيق بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يُمثل انعكاسًا للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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